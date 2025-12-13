HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu’da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu’da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi

Kaza, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Hacıhalimler köyü mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın sürücü, 14 ABY 305 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yoldan metrelerce ileriye sürüklendi.

Bolu’da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi 1

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yan yatan araçtan çıkarılarak Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı kadının tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

Bolu’da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi 2

(İHA)

13 Aralık 2025
13 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti: "Mehmet Akif Ersoy çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşım"DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti: "Mehmet Akif Ersoy çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşım"
Bursa’da nacakla oynayan çocuğun parmağı kopma noktasına geldiBursa’da nacakla oynayan çocuğun parmağı kopma noktasına geldi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.