Bolu’da tek katlı ev küle döndü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tavuk kümesinin bakıcı evi alevlere teslim oldu.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Sarpıncık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Cengiz’e ait faal durumda olmayan tavuk kümesinin bitişiğindeki bakıcı evinde yangın başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tek katlı evi sardı. Yangını fark eden köydeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle tek katlı bakıcı evi, küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 yıldır arıyorlardı! Bilimin yeni keşfi ezber bozacak20 yıldır arıyorlardı! Bilimin yeni keşfi ezber bozacak
Şehit aileleri ve gaziler, iftarda bir araya geldiŞehit aileleri ve gaziler, iftarda bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler
Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

