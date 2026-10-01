Bolu'da trafikte ilginç görüntü: Başına duba geçirip traktör sürdü

Olay, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede traktörüyle seyreden sürücü, başına geçirdiği trafik dubasıyla yoluna devam etti.

TRAFİKTE BU GÖRÜNTÜYÜ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Başında duba bulunan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen sürücünün ilginç görüntüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, traktörün trafikte ilerlediği sırada sürücünün başında trafik dubası bulunduğu görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır