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Bolu'da trafikte ilginç görüntü: Başına duba geçirip traktör sürdü

Bolu'da başına trafik dubası geçiren traktör sürücüsü, trafikte ilerlerken ilginç görüntülere neden oldu. Sürücünün başında duba ile traktör kullandığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu'da trafikte ilginç görüntü: Başına duba geçirip traktör sürdü

Olay, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede traktörüyle seyreden sürücü, başına geçirdiği trafik dubasıyla yoluna devam etti.

Bolu da trafikte ilginç görüntü: Başına duba geçirip traktör sürdü 1

TRAFİKTE BU GÖRÜNTÜYÜ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Başında duba bulunan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen sürücünün ilginç görüntüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, traktörün trafikte ilerlediği sırada sürücünün başında trafik dubası bulunduğu görüldü.

Bolu da trafikte ilginç görüntü: Başına duba geçirip traktör sürdü 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu traktör
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