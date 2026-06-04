Bolu’da yanan orman yeniden filizleniyor

Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü mevkisindeki ormanlık alanda 20 Ağustos 2025’de yangın çıkmıştı. Sarp arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangın esnasında yöre halkı da traktörleri ve su tankerleriyle bölgeye giderek söndürme çalışmalarına aktif destek sağlamıştı. Büyük yangının üzerinden geçen yaklaşık bir yılın ardından, alevlerin tahribat oluşturduğu bölgenin son hali dron kamerasıyla kayıt altına alındı. Çekilen görüntülerde, yamaçlarda yangının bıraktığı siyah izlerin ve hasar gören ağaçların durumu net bir şekilde görülürken, aynı zamanda yanan bölgelerde yeni bitki örtüsünün filizlendiği tespit edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır