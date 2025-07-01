Bolu'da zabıtalar kaldırım işgaline müdahale etti

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi. Denetime yaklaşık 10 kişilik zabıta ekibi katıldı. Denetim kapsamında, kaldırıma yerleştirilmiş satış tezgahları ile masa ve sandalyeler zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Esnafın kaldırımları işgal etmesinden kaynaklanan görüntü kirliliği dakikalar içerisinde giderildi.

ZABIRALAR TRAFİK DÜZENİNİ SAĞLADI

Zabıta ekipleri, kaldırım işgalinin yanı sıra hatalı araç parklarına da müdahale ederek trafik düzenini sağladı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır