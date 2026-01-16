HABER

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. Trafik ekipleri ise sürücüleri, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun dağ geçişinde, yeniden kar yağışı başladı. Dün etkisini yitiren yağış, bugün akşam saatlerinde yeniden başladı. Yağış nedeniyle bölgedeki yeşil alanlar ve yol kenarları beyaza büründü.

BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karayolları ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması ve buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

16 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
