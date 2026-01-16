Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun dağ geçişinde, yeniden kar yağışı başladı. Dün etkisini yitiren yağış, bugün akşam saatlerinde yeniden başladı. Yağış nedeniyle bölgedeki yeşil alanlar ve yol kenarları beyaza büründü.

BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karayolları ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması ve buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

