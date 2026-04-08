Bolu Dağı’nda sis ve sağanak etkili oluyor

Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli ulaşım ağlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bölgede etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte, yüksek kesimlerde yoğun sis hakim oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesiyle sürücüler trafikte yavaş ve dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Güzergahta görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve sis farlarını yakmaları konusunda uyarıyor. Bölgedeki sağanak ve sisin gün boyu aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır