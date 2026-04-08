Sinop’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 10.40’ta Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nokta mevkisinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Y.T. yönetimindeki motosiklet, minibüs otogarından yola çıkış yapan A.C.G. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Y.T. ve yanında yolcu olarak bulunan akrabası Y.T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların kardeş oldukları öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



