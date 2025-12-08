HABER

Bolu Dağı’nda sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Bolu Dağı’nda sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis ve sağanak etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis ve sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Kaynak: İHA

