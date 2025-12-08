Bolu Dağı’nda sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis ve sağanak etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis ve sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır