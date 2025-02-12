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  4. Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yeni gelişme! Rapor ortaya çıktı, sorumluluk İl Özel İdaresi'nde...

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yeni gelişme! Rapor ortaya çıktı, sorumluluk İl Özel İdaresi'nde...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.02.2025 21:25
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Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'de yangın çıkmış ve 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yangın ile ilgili ihmal iddiaları gündem olmuş, başlatılan soruşturmada 22 kişi tutuklanmıştı. Otel ile ilgili sorumluluğun kimde olduğu tartışması kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Yangın ile ilgili ön inceleme raporunda denetim yükümlülüğünün İl Özel İdaresi'nde olduğu ortaya çıktı.

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında yeni gelişme! Rapor ortaya çıktı, sorumluluk İl Özel İdaresi'nde...

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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22 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal ile otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de tutuklanmış ve sayı 22'ye yükselmişti.

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ÖN İNCELEME RAPORU ÇIKTI! SORUMLULUK İL ÖZEL İDARESİ'NDE

Yangın faciasıyla ilgili olarak hazırlanan ön inceleme raporunda otelin denetim yükümlülüğünün İçişleri Bakanlığı’na bağlı İl Özel İdaresi’nde olduğu saptandı. Bolu İl Özel İdaresi’nin oteli 5 kez denetlediği ancak bu denetimlerde yangın riskine karşı herhangi bir kontrol sağlanmadığı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu
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