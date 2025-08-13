Bolu’daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Göncek köyü Camiyanı Mahallesi’nde 11 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında ormana yakın arazide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 15 saat sonra söndürüldü.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, BİRİ TUTUKLANDI

Öte yandan, kolluk kuvvetlerinin yaptığı incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olaya ilişkin, biçerdöver sahibi A.Ç. ve tarla sahibi S.O. gözaltına alındı. 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, A.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı, S.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

