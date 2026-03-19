Bolu geçişinde bayram trafiği başladı

3 günlük bayram tatili öncesinde arife günü yola çıkan sürücüler, Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde ulaşımını rahat sağlıyor. Otoyolun Köroğlu Rampaları geçişi İstanbul ve Ankara istikametlerinde trafiğin akıcı olduğu görüldü.

Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve Karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı. Trafiğin akıcı yoğunluğu havadan dronla görüntülendi. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

