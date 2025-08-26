HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bolu için zaman daralıyor! 3.5 aylık içme suyu kaldı

Bolu’nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü’nde su seviyesi yüzde 26 seviyesine düştü. Gölde 3.5 aylık içme ve kullanma suyu kaldı.

Bolu için zaman daralıyor! 3.5 aylık içme suyu kaldı

Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’ndeki su oranı yüzde 26 seviyesine geriledi. Gölköy Baraj Gölü, kışın ve ilkbaharda yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı.

Bolu için zaman daralıyor! 3.5 aylık içme suyu kaldı 1

3.5 AYLIK İÇME VE KULLANMA SUYU KALDI!

Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü.

Bolu için zaman daralıyor! 3.5 aylık içme suyu kaldı 2

Bolu’nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü’nde 3.5 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. 17 Ağustos tarihi itibariyle tarım arazilerine suyu verme işleminin durduruldu. Gölde suyu seviyesinin geriye çekildiği alanlarda adalar oluştuğu görüldü.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışanlar döktü, gariban topladı!Çalışanlar döktü, gariban topladı!
Sokakta pompalıyla ateş açtı: "Herkesin canını alacağım"Sokakta pompalıyla ateş açtı: "Herkesin canını alacağım"

Anahtar Kelimeler:
Bolu baraj içme suyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kiralara yüzde 40 artış sinyali! 'İstenmeyen tarih' geldi çattı

Kiralara yüzde 40 artış sinyali! 'İstenmeyen tarih' geldi çattı

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"

Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

Bolu için zaman daralıyor! 3.5 aylık içme suyu kaldı

Bolu için zaman daralıyor! 3.5 aylık içme suyu kaldı

Balıklama atlayış sonu oldu! Arkadaşı olay anını kaydetti

Balıklama atlayış sonu oldu! Arkadaşı olay anını kaydetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.