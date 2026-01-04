HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu'ya ziyaretçi akını! 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti

Bolu'da doğal güzellikleriyle yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan tabiat parkları ile milli parkları 2025 yılında 1 milyon 559 bin 487 kişi ziyaret etti.

Bolu'ya ziyaretçi akını! 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti

Doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkları ve milli parkların yer aldığı Bolu, geçen yıl tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yüzde 65’i ormanlarla çevrili kentte Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Mili Parkı tatilcilerin en çok tercih ettiği yerler oldu. Özellikle hafta sonları tatilcilerin akın ettiği Abant Gölü Milli Parkı’nı 2025 yılı içerisinde 809 bin 483 kişi ziyaret etti.

ZİYARETÇİ AKINI

Manzarası ve doğasıyla dikkat çeken Gölcük Tabiat Parkı ise 412 bin 81 kişi kişiyi ağırladı. Sonbahar aylarında fotoğraf tutkunlarının akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkını ise 2025 yılı içerisinde 324 bin 75 kişi ziyaret etti. Karagöl Tabiat Parkı’na 7 bin 545 kişi, Göksu Tabiat Parkı’na 5 bin 109 kişi, Sülüklügöl Tabiat Parkı’na da bin 194 kişi geldi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bozcaada açıklarında boş ham petrol tankeri karaya oturduBozcaada açıklarında boş ham petrol tankeri karaya oturdu
Yer: Düzce! Yaralı halde bulunan yavru karaca koruma altına alındıYer: Düzce! Yaralı halde bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.