Bolu’da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı

Bolu’da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslar tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Bolu’da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı 1

Yapılan çalışmalarda, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan 2 kişi ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı.

Bolu’da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı 2

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)

Bolu
