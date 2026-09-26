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Bolu’da iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü

Bolu’da Valilik Meydanı’nda iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.Olay, Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Valilik Meydanı’nda meydana geldi.

Bolu’da iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü

Bolu’da Valilik Meydanı’nda iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay, Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Valilik Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meydanda bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga sona erdi. Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bolu’da iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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