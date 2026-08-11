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Bolu’da orman yangınlarına müdahalede kritik rol oynayan Sarpıncık Göleti’nde temizlik yapıldı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, muhtemel orman yangınlarına müdahalede kritik rol oynayan Sarpıncık Göleti’nde İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bolu’da orman yangınlarına müdahalede kritik rol oynayan Sarpıncık Göleti’nde temizlik yapıldı

Bolu’nun orman bakımından zengin ilçelerinden Mudurnu’da, yaz aylarında artan yangın riskine karşı tedbirler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, geçmiş yıllarda orman yangınlarına müdahale amacıyla oluşturulan ancak zamanla dibinde sazlık ve bataklık oluşan Sarpıncık Göleti, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

HELİKOPTER İÇİN KRİTİK SU KAYNAĞI

Yapılan temizlik ve derinleştirme çalışmalarıyla birlikte gölet, yeniden tam kapasiteyle kullanılabilir hale getirildi. Özellikle orman yangınları sırasında yangın söndürme helikopterlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde su alabilmesi için göletin bakımının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bolu’da orman yangınlarına müdahalede kritik rol oynayan Sarpıncık Göleti’nde temizlik yapıldı 1

Bolu’da orman yangınlarına müdahalede kritik rol oynayan Sarpıncık Göleti’nde temizlik yapıldı 2

Bolu’da orman yangınlarına müdahalede kritik rol oynayan Sarpıncık Göleti’nde temizlik yapıldı 3

Bolu’da orman yangınlarına müdahalede kritik rol oynayan Sarpıncık Göleti’nde temizlik yapıldı 4

Bolu’da orman yangınlarına müdahalede kritik rol oynayan Sarpıncık Göleti’nde temizlik yapıldı 5


Kaynak: İHA

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