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Bolu’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bolu’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, Mudurnu Orman İşletmesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki otomobil ile S.E. yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü S.E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı 1

Bolu’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı 2

Bolu’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı 3

Bolu’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı 4

Bolu’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı 5

Bolu’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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