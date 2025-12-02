HABER

Bolu’da sokak ortasında kavga: Taraflar güçlükle ayrıldı

Bolu’da akşam saatlerinde iki grup arasında sözlü başlayan tartışmada yumruklar havada uçuştu.

Bolu’da akşam saatlerinde iki grup arasında sözlü başlayan tartışmada yumruklar havada uçuştu. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı.

Olay, Bolu’nun Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı.

Kavgaya çevrede bulunan bazı kişilerin de dahil olmasıyla gerginlik arttı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören vatandaşlar, tarafları ayırmak için müdahale etti.

Çevredekilerin müdahalesi sonucu gruplar güçlükle sakinleştirilirken, kavganın ardından dükkanın önünde toplanan kalabalık bir süre sonra dağıldı.

Kaynak: İHA

