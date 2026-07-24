HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı

Bolu’da cipin 15 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Emre Yaman ile sevgilisi Ceyda Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.Kaza, Çaygökpınar köyü yolunda meydana geldi.

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı

Bolu’da cipin 15 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Emre Yaman ile sevgilisi Ceyda Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, Çaygökpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ava gittikleri öğrenilen Enes Yaman (25) yönetimindeki cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Emre Yaman (20) ile sevgilisi Ceyda Öztürk (20) hayatını kaybederken, sürücü Enes Yaman yaralandı. Yaralı Enes Yaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Emre Yaman ve Ceyda Öztürk’ün cenazeleri ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Hastanedeki işlemlerin ardından ailelerine teslim edilen Emre Yaman ve Ceyda Öztürk için ayrı ayrı cenaze törenleri düzenlendi. Törenlere aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emre Yaman’ın cenazesi, Ovadüzü Camisi’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ovadüzü Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ceyda Öztürk’ün cenazesi de Yeşil Cami’de cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar Mezarlığı’na defnedildi.

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 1

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 2

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 3

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 4

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 5

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 6

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 7

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 8

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 9

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 10

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 11

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 12

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 13

Bolu’da uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden iki sevgili son yolculuklarına uğurlandı 14
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te hafif ticari araç yoldan çıktıSiirt’te hafif ticari araç yoldan çıktı
Gaziantep’te park halindeki aracın lastikleri bıçaklandı: O anlar kameradaGaziantep’te park halindeki aracın lastikleri bıçaklandı: O anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.