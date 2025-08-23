HABER

Bolu’da yanan ormanlık alanlara feromon tuzakları asıldı

Bolu’nun Göynük ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen büyük orman yangınının etkilediği sahalarda, ‘dumansız yangın’ olarak adlandırılan kabuk böceği zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı.Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Dedeler köyü Köper mevkii başta olmak üzere çeşitli noktalara toplam 30 adet feromon tuzağı yerleştirdi.

Bolu’nun Göynük ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen büyük orman yangınının etkilediği sahalarda, ‘dumansız yangın’ olarak adlandırılan kabuk böceği zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Dedeler köyü Köper mevkii başta olmak üzere çeşitli noktalara toplam 30 adet feromon tuzağı yerleştirdi. Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Dedeler Orman İşletme Şefliği tarafından yürütülen çalışmalarda, feromon tuzaklarıyla hem kabuk böceklerinin ormana zarar vermesi önleniyor hem de yangından etkilenmeyen alanların korunması amaçlanıyor. Yetkililer, yapılan uygulamanın "dumansız yangın" olarak adlandırılan kabuk böceği zararlısına karşı önemli bir adım olduğunu belirterek, "Ormanlarımızı yalnızca yangınlardan değil böcek tehdidinden de korumak için biyolojik mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolu’da yanan ormanlık alanlara feromon tuzakları asıldı 2

(İHA)

