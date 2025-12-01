Bolu’nun doğa harikalarına artık randevulu sistemle girilecek

Bolu’nun tabiat ve milli parklarına girmek için 2026 yılından itibaren randevulu sistem uygulanacak.

Bolu’nun doğa harikaları Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı her yıl on binlerce kişiyi ağırlıyor. Yurdun dört bir yanından binlerce kişinin ziyaret ettiği doğal güzellikler, özellikle sonbahar aylarında ziyaretçi yoğunluğu ile gündeme geliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sorunun önüne geçmek için yeni bir çalışma başlattı. Doğal güzelliklerin bulunduğu alanlara 2026 yılı itibariyle, randevulu sistemle girecek. Konuya ilişkin duyuru yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, sistem hakkında, "Bilgiler web sitemizde yayınlanacak. Ziyaretçiler birkaç gün önceden başvurarak uygunluk durumuna göre giriş izni alacak" dedi.

Kaynak: İHA