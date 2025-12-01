HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu’nun doğa harikalarına artık randevulu sistemle girilecek

Bolu’nun tabiat ve milli parklarına girmek için 2026 yılından itibaren randevulu sistem uygulanacak.Bolu’nun doğa harikaları Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı her yıl on binlerce kişiyi ağırlıyor.

Bolu’nun doğa harikalarına artık randevulu sistemle girilecek

Bolu’nun tabiat ve milli parklarına girmek için 2026 yılından itibaren randevulu sistem uygulanacak.

Bolu’nun doğa harikalarına artık randevulu sistemle girilecek 1

Bolu’nun doğa harikaları Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı her yıl on binlerce kişiyi ağırlıyor. Yurdun dört bir yanından binlerce kişinin ziyaret ettiği doğal güzellikler, özellikle sonbahar aylarında ziyaretçi yoğunluğu ile gündeme geliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sorunun önüne geçmek için yeni bir çalışma başlattı. Doğal güzelliklerin bulunduğu alanlara 2026 yılı itibariyle, randevulu sistemle girecek. Konuya ilişkin duyuru yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, sistem hakkında, "Bilgiler web sitemizde yayınlanacak. Ziyaretçiler birkaç gün önceden başvurarak uygunluk durumuna göre giriş izni alacak" dedi.

Bolu’nun doğa harikalarına artık randevulu sistemle girilecek 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merak uyandıran telefon görüşmesiyle ilgili bomba iddiaMerak uyandıran telefon görüşmesiyle ilgili bomba iddia
Bakan Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile bir araya geldiBakan Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.