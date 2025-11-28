Bolu’nun doğa harikası Gölcük’teki işletmeler 3’üncü kez ihaleye çıkıyor

Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı için daha önce iki kez gerçekleştirilen ancak sonuçlandırılamayan ihalenin üçüncüsü, 10 Aralık Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek. DKMP Genel Müdürlüğü, 9. Bölge Müdürlüğü ve Bolu DKMP Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan kır lokantası, kır kahvesi ve büfe işletmeleri, 5+5 yıllığına kiralanmak üzere kapalı teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

İstenen yıllık muhammen bedel belirlendi

İhale, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü’nün Beştepe’deki hizmet binasında saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Üç tesisin ihalesi aynı gün ve aynı saatte yapılacak. Katılımcılar dilerse tüm işletmeler için ya da sadece biri veya ikisi için teklif verebilecek. İhaleye esas yıllık kır lokantası için 3 milyon 210 bin TL, kır kahvesi için 1 milyon 805 bin TL ve büfe için 925 bin TL muhammen bedel belirlendi. Geçici teminat tutarları ise muhammen bedelin yüzde 10’u üzerinden hesaplandı. İsteklilerin teminatları nakit veya banka teminat mektubu olarak ayrı ayrı sunması gerekiyor. Ankara DKMP Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Şubesi, Bolu DKMP Şube Müdürlüğü adreslerinden 5 bin TL bedelle temin edilebilecek. Teklif dosyalarının son teslim tarihi de ihale günü olan 10 Aralık saat 14.00 olarak belirlendi.