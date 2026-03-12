HABER

Microsoft, yeni Xbox konsolu Project Helix'in detaylarını paylaştı: Geliştiricilere 2027'de gidiyor

Microsoft, yeni nesil Xbox konsolu Project Helix'i detaylandırdı. PC ve konsolu birleştirecek cihazın ilk alfa sürümleri 2027'de geliştiricilere gidecek.

Enes Çırtlık

Microsoft, oyun tutkunlarının merakla beklediği yeni nesil Xbox konsolu "Project Helix" hakkında ilk önemli detayları nihayet paylaştı. Bu yeni ekosistemin ne zaman geliştiricilere ulaşacağı ve donanım tarafında oyunculara hangi grafik teknolojilerini sunacağı netlik kazandı. İşte detaylar...

PC VE KONSOL ARASINDAKİ SINIRLARI KALDIRACAK

Microsoft'un iddiasına göre Project Helix, PC ve konsol arasındaki yapay sınırları ortadan kaldıracak ve oyunculara tek bir ekosistem içinde kesintisiz bir deneyim sunacak.

Microsoft yetkililerine göre Project Helix’in ilk alfa sürümleri 2027 yılında oyun geliştiricilerine gönderilecek. Bu da yeni nesil Xbox konsolunun birkaç yıl içinde piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Microsoft, yeni Xbox konsolu Project Helix in detaylarını paylaştı: Geliştiricilere 2027 de gidiyor 1

KONSOL İLE PC AYNI EKOSİSTEMDE

Webtekno'da yer alan habere göre; Microsoft yöneticileri, Project Helix’in temel hedefinin Xbox ve PC oyunlarını aynı platform mantığında birleştirmek olduğunu söylüyor. Şirket, oyuncuların hangi cihazı kullanırsa kullansın aynı oyunlara ve aynı ilerlemeye erişebilmesini istiyor.

Bu yaklaşım, Microsoft’un “Xbox Play Anywhere” stratejisini daha da güçlendirecek. Bu sistemde oyuncular bir oyunu satın aldığında hem PC hem de konsol sürümüne sahip oluyor ve kayıt dosyaları bulut üzerinden her platformda senkronize ediliyor.

YENİ NESİL GRAFİK TEKNOLOJİLERİ GELİYOR

Project Helix, donanım tarafında da büyük yenilikler getirecek. Microsoft, uzun süredir birlikte çalıştığı AMD ile yeni nesil bir işlemci tasarlıyor. Konsolda yer alması planlanan teknolojiler ise şu şekilde:

  • Yeni nesil ışın izleme
  • Yol izleme destekli gelişmiş ışık hesaplamaları
  • Yapay zekâ destekli upscaling ve multi-frame generation
  • Derin doku sıkıştırma teknolojisi
  • SSD’den ultra hızlı veri aktarımı sağlayan DirectStorage

Bu teknolojiler, konsol tarafında bugüne kadar görülmemiş seviyede grafik kalitesi ve performans sunmayı hedefliyor.

