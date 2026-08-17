''Bombalarız'' demişti: Trump'tan Umman için yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Umman'ın ABD'nin Hürmüz'deki faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda ne yapacağı sorusuna, "Umman önümüze çıkarsa, onları fena halde bombalarız" şeklinde yanıt vermişti.

''ONLARLA BAŞA ÇIKIYORUZ''

İran ile varılan mutabakatın süresinin dolmasına ilişkin Trump, Tahran yönetiminin 'teslim olması gerektiğini' vurgulayarak, "Acelem yok" ifadesini kullanmıştı.

Trump yaptığı yeni bir açıklamada Umman'ı yerle bir edebileceklerine ilişkin açıklamalarına yönelik soruya cevabında, "Bence pek iyi davranmıyorlar ama onlarla başa çıkıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA