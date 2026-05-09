Borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Adaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Huğlu Mahallesi'nde tüfek atölyesi işleten ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi mahalle başkanlığı görevini yürüten Necati Sandal, iddiaya göre borç- alacak nedeniyle bir grupla tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal'a tüfekle ateş edildi. Sırtından vurulan Sandal kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandal, yaşamını yitirdi. Jandarma, olaya karıştığı şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan YRP Beyşehir İlçe Başkanı Muhittin Kazan, sanal medya hesabından, "Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanımız kıymetli dava arkadaşımız Necati Sandal, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz" paylaşımı yaptı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)