HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Borç meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde, iddiaya göre babadan kalan borç nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 21 yaşındaki E.E. ağır yaralandı.

Borç meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Giresun’da oto tamirciliği yapan Ş.K. (29), alacağını tahsil etmek amacıyla Ören beldesine geldi. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce babasını kaybeden E.E.’den (21), babasından kalan oto tamiri borcunu talep eden Ş.K. ile genç arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K.’ye ait olduğu belirtilen tabancanın ateş alması sonucu E.E. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.E., ambulansla Eynesil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından Ş.K.’nin, yanında bulunan tabanca ve bir bıçağı güvenlik güçlerine teslim ettiği, herhangi bir kaçma girişiminde bulunmadan jandarma ekiplerine teslim olduğu bildirildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, tabancanın kazara mı yoksa tartışma sırasında mı ateş aldığına ilişkin detayların soruşturma kapsamında netlik kazanacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de acı olay! Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybettiEdirne'de acı olay! Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti
Bilecik'te stadyum inşaat alanında yangın Bilecik'te stadyum inşaat alanında yangın

Anahtar Kelimeler:
kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.