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Borçka ilçe merkezine inen ayılar cadde ve sokaklarda dolaştı

Artvin’in Borçka ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen iki ayı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, gece saatlerinde Borçka ilçe merkezinde meydana geldi.

Borçka ilçe merkezine inen ayılar cadde ve sokaklarda dolaştı
Çiğdem Sevinç

Artvin’in Borçka ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen iki ayı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Borçka ilçe merkezinde meydana geldi. Doğal yaşam alanlarından ayrılarak ilçe merkezine kadar inen iki ayı, sokaklarda dolaşmaya başladı. Ayıları balkon ve pencerelerinden gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Borçka ilçe merkezine inen ayılar cadde ve sokaklarda dolaştı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi. Ayıların, ilçe merkezine çöplerden yiyecek aramak amacıyla indiği tahmin ediliyor. Bir süre sokaklarda dolaşan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.

Yetkililer vatandaşları yabani hayvanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(İHA)

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