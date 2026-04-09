Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi hakkında tutuklama talebi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alınmıştı. Ekşi hakkında tutuklama talebi edildiği aktarıldı. Eşki, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisin işe aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

FİİLEN GÖREV YAPMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli A.A.’nın, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda olayda, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi’nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.’nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.