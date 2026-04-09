Ebubekir Şahin, "Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği"ne seçildi

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin "Yönetim Kurulu Üyeliği"ne seçildi.

Ebubekir Şahin, "Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği"ne seçildi

Türk Telekom tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Şahin, Türk Telekom 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından şirketin "Yönetim Kurulu Üyeliği" ile "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı" görevlerini üstlendi.

Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Köklü bir kurum olarak, geçmişten aldıkları ilhamla sadece bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmadıklarına, aynı zamanda Türkiye'nin yarınlarını tasarlayan sorumlulukla yol aldıklarına dikkati çeken Şahin, "Bu anlayışla, 2025'te attığımız adımları ve ortaya koyduğumuz güçlü performansı paydaşlarımızla paylaşma fırsatı bulduk. Geride bıraktığımız yıldaki bu gurur tablosu, büyük özverinin eseridir. Stratejik bakış açılarıyla her daim yanımızda olan Yönetim Kurulumuza, hedeflerimizi gerçeğe dönüştüren çalışma arkadaşlarıma ve bu yolculukta bizlere güvenen paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, genel kurulun, şirket, hissedarlar ve tüm paydaşlar için hayırlı olmasını temenni ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün aramızdan ayrılan Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Ömer Fatih Sayan Bey'e, Yönetim Kurulu Üyemiz Selim Dursun Bey'e şimdiye kadar kurumumuza yapmış oldukları tüm hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yine şahsımı Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği'ne layık gören kıymetli Genel Kurul üyelerine şükranlarımı sunuyor, seçilen tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizi de içtenlikle kutluyorum."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız yurdunda korku dolu anlar: Şüpheli tutuklandıKız yurdunda korku dolu anlar: Şüpheli tutuklandı
Kremlin açıkladı! Putin Paskalya Bayramı vesilesiyle Ukrayna'da ateşkes ilan ettiKremlin açıkladı! Putin Paskalya Bayramı vesilesiyle Ukrayna'da ateşkes ilan etti

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte ilk görüntüler

SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte ilk görüntüler

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

