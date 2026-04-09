Ebubekir Şahin, "Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği"ne seçildi

Türk Telekom tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Şahin, Türk Telekom 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından şirketin "Yönetim Kurulu Üyeliği" ile "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı" görevlerini üstlendi.

Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Köklü bir kurum olarak, geçmişten aldıkları ilhamla sadece bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmadıklarına, aynı zamanda Türkiye'nin yarınlarını tasarlayan sorumlulukla yol aldıklarına dikkati çeken Şahin, "Bu anlayışla, 2025'te attığımız adımları ve ortaya koyduğumuz güçlü performansı paydaşlarımızla paylaşma fırsatı bulduk. Geride bıraktığımız yıldaki bu gurur tablosu, büyük özverinin eseridir. Stratejik bakış açılarıyla her daim yanımızda olan Yönetim Kurulumuza, hedeflerimizi gerçeğe dönüştüren çalışma arkadaşlarıma ve bu yolculukta bizlere güvenen paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, genel kurulun, şirket, hissedarlar ve tüm paydaşlar için hayırlı olmasını temenni ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün aramızdan ayrılan Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Ömer Fatih Sayan Bey'e, Yönetim Kurulu Üyemiz Selim Dursun Bey'e şimdiye kadar kurumumuza yapmış oldukları tüm hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yine şahsımı Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği'ne layık gören kıymetli Genel Kurul üyelerine şükranlarımı sunuyor, seçilen tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizi de içtenlikle kutluyorum."

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır