HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şırnak’ta spor salonunda fenalaşan genç hayatını kaybetti

Şırnak’ta 19 yaşındaki genç, voleybol oynamak için geldiği spor salonunda ısınma hareketleri yaptığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Şırnak’ta spor salonunda fenalaşan genç hayatını kaybetti

Olay, Fatih Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla voleybol oynamak için salona gelen Ömer Faruk Anık (19), ısınma hareketleri yaptığı sırada dili boğazına kaçınca bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki öğrenciler ve öğretmenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ömer Faruk Anık hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Anık’ın vefat haberi ailesi, yakınları ve okul arkadaşlarını yasa boğarken, cenazesi Balveren Belde Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şırnak’ta spor salonunda fenalaşan genç hayatını kaybetti 1

Şırnak’ta spor salonunda fenalaşan genç hayatını kaybetti 2

Şırnak’ta spor salonunda fenalaşan genç hayatını kaybetti 3

Şırnak’ta spor salonunda fenalaşan genç hayatını kaybetti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban Bayramı’nda Çanakkale’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacakKurban Bayramı’nda Çanakkale’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak
Suya kapılan büyükbaş hayvan telef olduSuya kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.