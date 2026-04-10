Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hakkında yakalama kararı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilişkisi olduğu öne sürülen A.A.'nın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı ve fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin mahkemece serbest bırakılmasına itiraz edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilişkisi olduğu öne sürülen A.A.'nın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı ve fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı iddiasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye yetkilileri hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dün Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V.İ.A.'yı gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tüm şüpheliler 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, A.A. yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelilerin serbest bırakılmalarına itiraz edildiği öğrenildi. Öte yandan A.A.'nın savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini ve meydana gelen zararı ödeyeceğini belirttiği ifade edildi.

Soruşturmanın genişletilerek devam edeceği vurgulandı.

YAKALAMA KARARI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki üç kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti, yakalama kararı talep etti.



Kaynak: DHA