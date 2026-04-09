Bornova Belediyesine ilişkin soruşturmada Belediye Başkanı Eşki serbest bırakıldı

Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, P.K. ve İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı, A.A. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

FİİLEN GÖREV YAPMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli A.A.’nın, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda olayda, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi’nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.’nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.