Bornova ve İzmir'de su kesintisi alarmı: İZSU'dan kritik duyuru!

Menemen'deki Arıza Nedeniyle İzmir'in Birçok İlçesinde 30 Saati Aşan Su Kesintisi Yaşanacak

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, İZSU'nun yaptığı son dakika açıklamasıyla su kesintisi şoku yaşadı. Menemen Yahşelli'den kente su taşıyan ana isale hattında meydana gelen ciddi bir arıza, İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintisine neden olacak. İZSU Genel Müdürlüğü, arızanın giderilmesi için çalışmaların başlatıldığını ancak kesintinin 30 Ağustos 2025 saat 21:00'de başlayıp 1 Eylül 2025 saat 05:00'e kadar devam edeceğini duyurdu. Bu durum, özellikle Bornova sakinleri için büyük bir problem teşkil ediyor. Zira Bornova'nın tamamı su kesintisinden etkilenecek. Bununla birlikte Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı ve Gaziemir ilçelerinin de tamamında su verilemeyecek. Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahalleleri bu kesintiden nasibini alacak. İZSU yetkilileri, arızanın büyüklüğü nedeniyle depo seviyelerinde ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceğini belirtiyor. Bu da, arıza giderildikten sonra bile suyun tüm hanelere ve işyerlerine ulaşmasının zaman alabileceği anlamına geliyor. Vatandaşlar, İZSU'nun bu açıklamasıyla birlikte hazırlıklara başladı. Su depolarını doldurmak, temel ihtiyaçlar için yeterli suyu stoklamak ve kesinti süresince su kullanımını en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için aileler ve komşular arasında dayanışma çağrıları yapılıyor. İZSU, kesinti süresince vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için tankerlerle su dağıtımı yapacağını ve gerekli görülen noktalara seyyar su depoları yerleştireceğini bildirdi. Ancak yetkililer, yoğun talep nedeniyle su dağıtımında aksamalar yaşanabileceği konusunda da uyarıyor. Bu nedenle, vatandaşların kendi imkanlarıyla su ihtiyaçlarını karşılamaları önem arz ediyor. İzmir'de yaşanan bu su kesintisi, kuraklık tehlikesinin giderek arttığı günümüzde su kaynaklarının verimli kullanımının ve su altyapısının güçlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su kaynaklarının daha da azalabileceği ve bu tür kesintilerin gelecekte daha sık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle, su tasarrufu konusunda bilinçli olmak ve su kaynaklarını korumak, hepimizin sorumluluğu.

İzmir'de yaşanacak bu uzun süreli su kesintisi, vatandaşlar için zorlu bir süreç olacak. İZSU'nun arızayı en kısa sürede gidermesi ve suyun yeniden verilmesi için tüm imkanlarını seferber etmesi bekleniyor. Vatandaşların da bu süreçte sabırlı ve anlayışlı olması, su tasarrufu konusunda özen göstermesi ve komşularıyla dayanışma içinde olması önem taşıyor. Unutmayalım ki, su hayattır ve onu korumak hepimizin görevidir.