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Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! 12 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Borsa İstanbul piyasasında sosyal medyadan manipülatif hareketler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! 12 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında olağan dışı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine başlatılan ve yürütülen soruşturma dahilinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı tespit edilmişti.

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15 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, ’Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı’ isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı belirlenen 17 şüpheli hakkında, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ’piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara olmak üzere 9 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul soruşturma
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