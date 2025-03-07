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Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı!

07.03.2025 20:56
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olacak şekilde manipülatif eylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan, borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu belirlenmişti. Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

12 TUTUKLAMA

17 şüpheliden 2’si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 12 şüpheli savcılık tarafından tutuklanması, 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince 12 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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