Börülcenin faydaları nelerdir? Börülce neye iyi gelir? Börülcelerin hamilelere faydaları

Börülce hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen baklagillerden biridir. Görünüm olarak fasulyeyi andırmaktadır. Düşük kalorili yapısına rağmen yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutma hissi vermektedir. Aynı zamanda oldukça besleyici bir gıdadır ve sağlıklı beslenme listelerinde bu besine sıkça yer verilmektedir. Bünyesinde birçok farklı vitamin ve mineral barındırmaktadır. Düzenli ve dengeli tüketildiğinde genel sağlığa sayısız katkı sağlamaktadır.

Börülcenin faydaları nelerdir?

Vitamin ve mineral yönünden zengin olan börülce; C vitamini, A vitamini, potasyum, kalsiyum, sodyum, çinko, demir ve folik asit gibi bileşenleri içermektedir. Bu sayede sindirim sisteminden bağışıklığa, kalpten cilt sağlığına kadar birçok alanda vücuda destek olucu etkileri vardır. İçeriğindeki bitkisel proteinler özellikle vejetaryenler için iyi bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bağırsak sağlığını koruması, kansızlığa karşı destek sunması ve bağışıklığı güçlendirmesi en bilinen faydaları arasındadır. Bu bağlamda börülcenin diğer önemli faydaları ise şöyledir:

Bağırsakları çalıştırma özelliği sayesinde sindirim sistemini destekler.

Bünyesinde bulunan demir mineralinden kaynaklı kansızlığı önlemeye yardımcı olur.

Uzun süre tok tutucu özelliği mevcuttur.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.

Kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır.

İdrar söktürücü etkisiyle vücuttan ödem atılmasını sağlar.

Antioksidan içeriğiyle hücreleri koruyarak, cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler bırakır.

Kas ve kemik yapısını güçlendirici bileşenlere sahiptir.

Mevsimsel yorgunluk ve halsizliğe karşı enerji verici özelliği bulunur.

Yüksek tansiyon gibi sorunların giderilmesinde etkilidir.

Börülce neye iyi gelir?

Börülce özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler gösterir. Yüksek lif oranı sayesinde bağırsak hareketlerini artırır, kabızlık gibi sorunların giderilmesinde etkilidir. Aynı zamanda içerdiği demir ve folik asit sayesinde anemi gibi hastalıklara karşı olumlu etkiler sunar. Halsizlik ve baş dönmesi gibi kansızlık belirtilerinin azalmasına da bu sayede katkı sağlar. Ayrıca kalp dostu yapısıyla kolesterol seviyelerinin dengelenmesini sağlarken tansiyon gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur. Kan şekeri dengeleyici özelliği de bulunan börülce aynı zamanda anksiyete gibi psikolojik durumlara karşı da iyi gelmektedir.

Kuru börülcenin faydaları nelerdir?

Börülce arzuya göre hem kuru hem de taze olarak tüketilebilen besinlerden biridir. Kuru börülcenin kendine has birtakım özellikleri ve sağlık alanında sunduğu önemli yararları vardır. İçerdiği karbonhidrat, protein ve mineral oranı daha yoğundur. Kış aylarında özellikle yorgunluğu azaltmak ve kansızlığa karşı doğal destek sağlamak için tercih edilebilmektedir. Enerji verici etkisi, uzun süre tok tutması gibi önemli özellikleri mevcuttur. Bünyesinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde bağışıklığın güçlenmesini sağlar.

Taze börülcenin faydaları nelerdir?

Kuru börülcenin yanı sıra taze börülcenin de insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Kuru börülce daha çok kış döneminde tüketilirken tazesi ise yaygın olarak yaz mevsiminde tüketilmektedir. Hafif yapısıyla hem vücudu ferahlatır hem de sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda ödem atılmasına yardımcı olabilir. Besin değeri yüksek kalori miktarı ise oldukça düşüktür. Salatalarda ya da zeytinyağlı olarak tüketildiğinde hem lezzetli hem de sağlıklıdır. Taze börülce kalp sağlığının korunmasına yardımcı olurken kan şekerinin dengelenmesini de sağlamaktadır.

Börülcelerin hamilelere faydaları nelerdir?

Gebelik döneminde olan anne adayları bu süreçte bazı vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Özellikle folik asit ve demir bileşenleri, hamileler için oldukça önemlidir. Börülcenin bünyesinde bulunan bu bileşenler hem anne adayının hem de anne karnındaki bebeğin sağlığını desteklemektedir. Özellikle bebeklerin beyin gelişiminde folik asit maddesinin etkisi bir hayli fazladır. Börülce aynı zamanda hamilelere bir yandan enerji verirken bir yandan da sindirim sistemlerinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede gebelik sürecinde yaygın olarak görülen kabızlık gibi sorunların önüne daha kolay geçilebilmektedir.