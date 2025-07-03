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Boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunmuştu... Cesedi kamyonetle kilometrelerce taşımışlar!

Korkunç cinayetin perde arkası aralandı. Nevşehir’de Nisan ayında bir çoban tarafından battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunmuştu. O cesedin kimliği ve cinayetin detayları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunmuştu... Cesedi kamyonetle kilometrelerce taşımışlar!
Çiğdem Sevinç

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde Nisan ayında bulunan cesedin, 30 yaşındaki Afganistan uyruklu S.Y.S.’ya ait olduğu tespit edildi. Koyun otlatan çoban tarafından bulunan cesedin ayaklarının bir kısmının yabani hayvanlar tarafından parçalandığı ve ölümün yaklaşık bir, iki ay önce tabanca ile gerçekleştiği belirlendi.

Boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunmuştu... Cesedi kamyonetle kilometrelerce taşımışlar! 1

İSTANBUL’DA ÖLDÜRÜP, NEVŞEHİR’E GÖMMÜŞLER

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cinayetin İstanbul’da işlendiği tespit edildi.

Yapılan kamera incelemeleri ve istihbari çalışmalar sonucu olayın şüphelileri olarak yabancı uyruklu H.A., O.T., O.T., K.T. ve K.T. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgusunda cinayetin 30 Ocak tarihinde İstanbul’da işlendiğini itiraf etti.

Boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunmuştu... Cesedi kamyonetle kilometrelerce taşımışlar! 2

YAŞADIKLARI TARTIŞMADA SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelilerin ifadelerine göre, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu şahıs, S.Y.S. ile İstanbul’daki bir adreste tartışmaya başladı. Boksör olduğu ve yurt dışına gitmek istediği tespit edilen S.Y.S ile kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şahıs, S.Y.S.’yi tartışma sırasında silahla vurarak öldürdü. Ceset daha sonra bir kamyonetle O.K. ve K.T. tarafından Nevşehir’e getirilerek Acıgöl ilçesine bağlı topaç köyü kırsalına gömüldü.

Boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunmuştu... Cesedi kamyonetle kilometrelerce taşımışlar! 3

4 KİŞİ KUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden O.T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.T., K.T., K.T. ve yabancı uyruklu H.A. sevk edildiği mahkamece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri cinayete karıştığı değerlendirilen yabancı uyruklu şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Nevşehir ceset
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