HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Boşandığı eşini öldürüp intihar etti! Dehşet anları ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

Ankara'da 5 sene önce boşandığı eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar eden zanlının, olayı gerçekleştirdiği ana ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün meydana gelen olayda, Doğan Yavuz (56), 5 sene önce boşandığı ve takıntı haline getirerek sürekli rahatsız ettiği eski eşi Aynur Ekici'nin (49) terzi dükkanını basmıştı.

Boşandığı eşini öldürüp intihar etti! Dehşet anları ortaya çıktı 1

Ekici'yi tabancayla öldüren Yavuz ardından da aynı silahla intihar etmişti.

Boşandığı eşini öldürüp intihar etti! Dehşet anları ortaya çıktı 2

CİNAYET ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yavuz'un cinayeti işlemek için eski eşinin dükkanına girdiği ve silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekiler tarafından yaşanan panik anlarının yer aldığı görüldü.

Boşandığı eşini öldürüp intihar etti! Dehşet anları ortaya çıktı 3

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildiAntalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildi
Acıpayam’da çıkan ev yangınında büyük hasar oluştuAcıpayam’da çıkan ev yangınında büyük hasar oluştu

Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Elektrik desteğinde yeni eşik! 820 TL'yi aşanlar dikkat

Elektrik desteğinde yeni eşik! 820 TL'yi aşanlar dikkat

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.