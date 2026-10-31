Boşandığı eşini öldürüp intihar etti! Dehşet anları ortaya çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün meydana gelen olayda, Doğan Yavuz (56), 5 sene önce boşandığı ve takıntı haline getirerek sürekli rahatsız ettiği eski eşi Aynur Ekici'nin (49) terzi dükkanını basmıştı.

Ekici'yi tabancayla öldüren Yavuz ardından da aynı silahla intihar etmişti.

CİNAYET ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yavuz'un cinayeti işlemek için eski eşinin dükkanına girdiği ve silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekiler tarafından yaşanan panik anlarının yer aldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA