HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildi

Antalya’da temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satış ile dağıtımını yaptığı bilgisi edinilen 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest kalırken, diğeri ise tutuklandı. Operasyon anı ve yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler ise polis kamerasına yansıdı.

Antalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu maddelerin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptıkları yönünde bilgi elde edilen M.S.K. ve O.Ü., Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 15 parça poşet içerisinde toplam 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.Ü. hakkında adli kontrol kararı verildi.

M.S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildi 1

Antalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildi 2

Antalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildi 3

Antalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acıpayam’da çıkan ev yangınında büyük hasar oluştuAcıpayam’da çıkan ev yangınında büyük hasar oluştu
Siverek’te çocuklar uzay ve sanal gerçeklikle buluştuSiverek’te çocuklar uzay ve sanal gerçeklikle buluştu

Anahtar Kelimeler:
antalya uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Elektrik desteğinde yeni eşik! 820 TL'yi aşanlar dikkat

Elektrik desteğinde yeni eşik! 820 TL'yi aşanlar dikkat

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.