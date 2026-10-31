Kütahya’da üç Kenyalı islamiyet’i kabul etti

Kütahya’da yaşayan üç Kenya vatandaşı, İslamiyet’i kabul etti. Merasim Kütahya İl Müftülüğünde gerçekleştirildi. Kenya vatandaşı Agnesıas Kıpchumba, Denıs Kıpremeı ve Festus Kıprop Lagat, törene katıldı.

İhtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirildi. Katılanlara dinin temel esasları hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme İngilizce tercümanla yapıldı.



İslamiyet’i seçme sürecinde fabrika yöneticileri destek oldu. Ayrıca cami ziyaretleri ve ezanlar da etkili oldu. Üç kişinin Müslüman olma süreci dikkat çekiciydi.

Merasimden sonra onlara Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Ayrıca ihtida belgeleri de takdim edildi. Yeni Müslüman olanlara mutluluklar dilendi.



Kaynak: İHA