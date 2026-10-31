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Kütahya’da üç Kenyalı islamiyet’i kabul etti

Kütahya'da yaşayan Kenya vatandaşı üç kişi, düzenlenen merasimle Müslüman oldu. Törende İslam'ın temel esasları anlatıldı.

Kütahya’da üç Kenyalı islamiyet’i kabul etti

Kütahya’da yaşayan üç Kenya vatandaşı, İslamiyet’i kabul etti. Merasim Kütahya İl Müftülüğünde gerçekleştirildi. Kenya vatandaşı Agnesıas Kıpchumba, Denıs Kıpremeı ve Festus Kıprop Lagat, törene katıldı.

Kütahya’da üç Kenyalı islamiyet’i kabul etti 1

İhtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirildi. Katılanlara dinin temel esasları hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme İngilizce tercümanla yapıldı.

Kütahya’da üç Kenyalı islamiyet’i kabul etti 2
İslamiyet’i seçme sürecinde fabrika yöneticileri destek oldu. Ayrıca cami ziyaretleri ve ezanlar da etkili oldu. Üç kişinin Müslüman olma süreci dikkat çekiciydi.

Kütahya’da üç Kenyalı islamiyet’i kabul etti 3

Merasimden sonra onlara Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Ayrıca ihtida belgeleri de takdim edildi. Yeni Müslüman olanlara mutluluklar dilendi.

Kütahya’da üç Kenyalı islamiyet’i kabul etti 4
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Kenya İslamiyet müslüman
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