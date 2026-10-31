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Nevzat Aydın'a tehdit soruşturması! Yeni gözaltılar var

İş insanı Nevzat Aydın’dan haraç istemekle suçlanan ve ‘Çirkinler’ adlı çeteyle bağlantılı oldukları öne sürülen 4 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında 4 kişi daha yakalandı. Tehdit soruşturmasında gözaltı sayısı 8’e yükselmiş oldu.

Nevzat Aydın'a tehdit soruşturması! Yeni gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, iş insanı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için milyonlarca lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç ağına mensup olduğunu söyleyen ve yurt dışında olduğu anlaşılan Kaan A. tarafından arandığını ve 1 milyon Euro istendiğini belirterek şikâyetçi olmuştu.

Nevzat Aydın a tehdit soruşturması! Yeni gözaltılar var 1

4 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ı tehdit eden çete üyelerinin peşine düşmüş, Çirkinler adlı çete mensubu oldukları anlaşılan 4 şüpheli, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Nevzat Aydın a tehdit soruşturması! Yeni gözaltılar var 2

YENİ GÖZALTILAR VAR

İlk operasyonda yakalanan 4 zanlının İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemi sürerken, bu kişilerin üzerinden çıkan dijitaller Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde incelemeye alındı. El konulan dijital materyallerde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 kişi daha saptandı. Adları ve adresleri tespit edilen söz konusu 4 şüpheli, Organize Suçlarla Mücadele
Şubesine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Tehdit soruşturması kapsamında Perşembe günü ve bu sabah düzenlenen operasyonda yakalananların sayısı 8’e yükselmiş oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevzat Aydın
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