HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Boşandıktan 20 gün sonra eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kocaeli'de boşandıktan 20 gün sonra eski eşini restoranda yemek yediği sırada tabancayla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Boşandıktan 20 gün sonra eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Olay, 22 Kasım 2023'de Körfez ilçesi Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28), eski eşi Vahyettin P. (39) tarafından tabanca ile 4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar, 10 yıl önce evlendiği eşinden 2 Kasım 2023'de boşanmıştı. Olay sonrasında kayıplara karışan Vahyettin P., yakalanarak cezaevine gönderildi. Vahyettin'in kaçmasını yardım ederek suçluyu kayırmadan ise Mehmet Y. ve Burhan Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Boşandıktan 20 gün sonra eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis 1

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM DE AJDA ÖLMESEYDİ, PİŞMANIM"

"Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan açılan davanın ilk celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Vahyettin P., maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Kızının kayınbiraderi tarafından taciz edildiğini iddia eden sanık Vahyettin P., "Ajda, taciz olayı sebebiyle kardeşini şikayet etmemi istemedi ancak ben şikayetçi oldum. Öldürme kastım olsaydı kızımı taciz edeni öldürürdüm. Kayınbiraderimi şikayet ettim diye Ajda evi terk etti. Eşimi çok seviyordum. Çok iyi anlaşıyorduk ama maalesef kayınpederimle anlaşamıyorduk. Silahı kayınbirader ve kayınbabam tehdit ettiği için taşıyordum. Keşke ben ölseydim de Ajda ölmeseydi, pişmanım. Adaletinize sığınıyorum. 3 çocuğum sokakta. Ben onların yanında olmam gerekirken bugün buradayım" diye konuştu.

Boşandıktan 20 gün sonra eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis 2

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Vahyettin P'ye haksız tahrik hükümleri uygulamadan "Boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, ruhsatsız silahtan 2 yıl hapis cezası aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "Ukrayna konusunda anlaşmaya çok yakınız"Trump: "Ukrayna konusunda anlaşmaya çok yakınız"
Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.