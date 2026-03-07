Karayollarına kadın eli: En zor şartlarda sahada

Karayollarında kadın yönetici olarak sahada görev yapmak disiplin, teknik bilgi ve güçlü bir ekip yönetimi gerektiriyor. Yaklaşık 18 yıldır Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve son 7 yıldır Tunceli’de 86. Şube Şefi olarak çalışmalarını sürdüren Eda Yoltay, özellikle ağır kış şartlarında yürütülen karla mücadele çalışmalarında ekip koordinasyonunun ve özverinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Yol güvenliğinin sağlanması, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için gece gündüz sahada olduklarını belirten Yoltay, kadın idareci olmanın zorluklarının bilgiye hakimiyet ve kararlı duruşla aşılabildiğini ifade etti.

"VİCDANİ YÜKÜ VE SORUMLULUĞU AĞIR BİR İŞTİR"

Özellikle 2026 kış sezonunun oldukça zorlu olduğunu belirten Karayolları 86. Şube Şefi Eda Yoltay, "Karayollarında kadın olmak zor ama zevkli bir iş olduğu için bunun zorluğunu yaşamıyorsunuz. Öncelikle ekibiniz sizi kabul ettiği andan itibaren hiçbir sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Ekibi yönetirken adil olmak, kararlı olmak, onların sizi kabul etmesi açısından çok önemli. Tunceli Şube olarak bunu başarabildiğimizi düşünüyoruz. Özellikle 2026 kışını konuşmak gerekirse çok yoğun ve zorlu bir mücadele gerektirdi. Ekipler olarak bunu çok iyi koordine ettik. Çok şükür yollarımız üzerinde herhangi bir trafik kazası, can ve mal kaybına neden olacak herhangi bir olumsuz durum yaşamadık. Ekiplerimiz özverili çalıştılar. Karayolculuğunun geneli odur, özveriyle çalışmaktır. Çünkü vicdani yükü ve sorumluluğu ağır bir iştir. Trafiğin aksamadan ulaşımın sağlanması, yollarımızın sürekli olarak açık bulunması, insanların evlerine ya da gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşabilmesi bizim en öncelikli hedefimiz. Bunu çoğu zaman başarabiliyoruz. Tabi ki ufak tefek aksamalar olabiliyor. Özellikle tipinin görüşü kestiği durumlarda yolu komple trafiğe kapatabiliyoruz, kısa süreli oluyor. Ekiplerimiz bu noktada çok profesyoneller. Hiçbir zorluk yaşamadan yapıp bitiriyoruz" dedi.

"TRAFİK AÇISINDAN OLUMSUZ HİÇBİR UNSUR BULUNMADAN AKIŞI SAĞLAMAK BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY"

Teknik kurumlarda kadın yönetici olmanın zor olduğunu ancak mevcut kurumda herhangi bir zorluk yaşamadığını ifade eden Yoltay, "Özellikle teknik kurumlarda kadın idareci olmak zor. Ama teknik bilgiye hakimseniz, onu iyi yönetebiliyorsanız, kullanabiliyorsanız, gelişime açıksanız hiçbir zaman bir zorluğunu yaşamazsınız. Kurum olarak da sürekli olarak bunun pozitif ayrımcılığını hissettim. Kurumum beni hiçbir zaman kadınım diye ikinci planda tutmadığı gibi her zaman ön planda tutmaya çalıştı. O yüzden onlara ayrı müteşekkirim. Güzel, teknik bir kurum ama severek yapılması gereken bir iş. Karayolculuk severek yapılmadığı zaman, zevk alınmadığı zaman, insanların bir yerden bir yere rahat ve sağlıklı bir şekilde ulaştığını görmediğiniz zaman yapılabilecek bir iş değil. Onun haricinde büyük bir mutlulukla yollarımızın açıldığını görmek, bakım ve onarımını yapmak, yolda trafik açısından olumsuz hiçbir unsur bulunmadan akışı sağlamak bizim için en önemli şey" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır