HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Boşanma aşamasında eş dehşet saçtı! Hastane eczanesinde saldırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenikent Devlet Hastanesi’nde, eczanede nöbetçi olarak görev yapan 29 yaşındaki Y.G.S. adlı kadın boşanma aşamasındaki eşi Enes S. (32) tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, Enes S. Hastanede görevli polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Boşanma aşamasında eş dehşet saçtı! Hastane eczanesinde saldırdı

Olay, saat 20.00 sıralarında Karaman Mahallesinde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Enes S., hastaneye gelerek nöbetçi eczane personeli olarak görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. ile konuşmak istedi. Hastane ecza deposunun ilaç ve malzeme kapısından içeri giren Enes S., tartıştığı Y.G.S.’yi tabanca ile vurdu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI!

Karnından vurulan Y.G.S. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan hastane güvenlik personeli ve hastane polisi olay yerine geldi. Enes S. polis tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralı kadın, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli Enes S. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Serdivan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Boşanma aşamasındaki eşini vuran Enes S. daha sonra işlemleri için Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da orman yangını riskine karşı uyarıMuğla'da orman yangını riskine karşı uyarı
Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirdiDüğünde halay çekerken kalp krizi geçirdi

Anahtar Kelimeler:
hastane Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Arda Turan'lı Shakhtar'a Avrupa'da şok sonuç!

Arda Turan'lı Shakhtar'a Avrupa'da şok sonuç!

Bankalar emeklilere zorunlu tutuyordu! Kanunen yasak ama...

Bankalar emeklilere zorunlu tutuyordu! Kanunen yasak ama...

Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız için yeni karar

Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız için yeni karar

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.