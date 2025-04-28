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Boşanma aşamasındaki 5 çocuğunun annesini bıçakla öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 5 çocuk annesi Rabia Şen (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yapılan araştırmada çiftin daha önce sıkça tartıştıkları ve evden ayrılan Rabia Şen’in kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki 5 çocuğunun annesini bıçakla öldürdü

Olay, dün saat 03.30 sırasında Şahin Özbilen Mahallesi, 263 sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Rabia Şen, boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen tarafından çıkan tartışma sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde durumu ağır yaralı kadın, götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Rabia Şen’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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Boşanma aşamasında olan çiftin yeniden tartıştıkları ve olayın gerçekleştiği belirtildi. Serdar Şen, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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