HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Bursa’da, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Olay merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi D209. Sokak’ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Yıldız, boşanma sürecinde olduğu eşi Tuğçe Yıldız’a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı 1

Ağır yaralanan Tuğçe Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Yıldız’ın ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu bildirildi.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de pikap traktöre arkadan çarptı: 2 yaralıİzmir’de pikap traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı
Bilecik’te küçük kızlar voleybol müsabakaları tamamlandıBilecik’te küçük kızlar voleybol müsabakaları tamamlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.