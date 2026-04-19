Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan V.E. (32) ile boşanma aşamasındaki eşi S.E. (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. bıçakla S.E'yi yaralayıp, evin kapısını kilitleyerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin kapı kilidini kırarak içeri giren ekipler, yaralı kadını ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sivas
