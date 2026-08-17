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Boşanma aşamasındaki eşini darbeden polis memuruna hapis ve tahliye

ANKARA’da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakmak’ı (36) darbeden polis memuru Yasin Çakmak (44), ‘kasten yaralama’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini darbeden polis memuruna hapis ve tahliye

Ankara’da oturan 3 çocuk annesi Fatma Çakmak, uzun yıllar psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek, geçen yıl nisan ayında polis memuru eşi Yasin Çakmak’a boşanma davası açtı. Dava devam ederken 9 Ocak'ta Fatma Çakmak, iddiaya göre eşi tarafından evlerinde darbedildi. Yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan Fatma Çakmak eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasin Çakmak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay sonrası Fatma Çakmak, memleketi Şanlıurfa’ya geldi. Yasin Çakmak, 17 Ocak'ta tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Çakmak hakkında ‘kadına karşı nitelikli kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 15,5 yıla kadar, Fatma Çakmak hakkında ise ‘eşe karşı kasten yaralama’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLDİ

Ankara 64’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında taraflar savunmalarını yaptı. Yasin Çakmak, savunmasında, banyodaki kirli sepetinde eşine ait hatsız bir cep telefonu bulduğunu iddia etti. Aldatıldığından şüphelendiğini belirten Yasin Çakmak, eşinin mesajları görmesini engellemek için telefonu elinden almaya çalıştığını, kendisini bıçakla yaraladığını öne sürdü. Eşinin daha sonra yatak odasındaki beylik tabancasını aldığını iddia eden sanık, silahı geri almaya çalışırken aralarında arbede çıktığını savundu.

Dosya ağır ceza mahkemesine taşınınca sanık duruşmada eşinin bir erkekle gerçekleştirdiği cinsel içerikleri mesajları okuduğunu iddia etti. Fatma Çakmak ise 2025 Nisan ayından bu yana boşanmak istediğini belirterek, olay günü eşinin kendisine tokat attığını ve ardından saldırdığını söyledi. Kendini korumak amacıyla mutfaktan bıçak aldığını anlatan Fatma Çakmak, eşinin bıçağı elinden aldığını ve kendisini yaraladığını ifade etti. Fatma Çakmak, Yasin Çakmak’ın daha sonra kendisini yatak odasına götürdüğünü, beylik tabancasını çıkardığını ve silahla ilgili çeşitli eylemlerde bulunmaya zorladığını ileri sürdü. Kapıyı kilitlemesinin ardından eşinin kapıyı kırarak kendisine saldırdığını belirten Fatma Çakmak, “Beni öldürme kastıyla hareket etti. Yüzümün bir kısmı tamamen kapanmıştı. Yüzümde 60 tane dikiş vardı” dedi.

7,5 YILDAN 4 YIL 2 AYA DÜŞTÜ

Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Temmuz’da yargılamayı tamamladı. Mahkeme, Fatma Çakmak’ı eşini yaraladığı gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yasin Cakmak’a ise ‘kasten yaralama’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, olayda haksız tahrik bulunduğu ve sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimi uygulayarak bu cezayı 4 yıl 2 aya indirdi. Yasin Çakmak’ın ‘kadına karşı tehdit’ suçundan ise beraatine karar veren mahkeme tahliyesine hükmetti.

Boşanma aşamasındaki eşini darbeden polis memuruna hapis ve tahliye 1

Boşanma aşamasındaki eşini darbeden polis memuruna hapis ve tahliye 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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