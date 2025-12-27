HABER

Boşanma aşamasındaki eşini hastanede kovalayıp, karnından vurdu! Dehşet anları kamerada

Sakarya'da Enes S.'nin (32), boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S.'yi (29) çalıştığı hastanede kovalayıp, ardından tabanca ile vurarak yaraladığı olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Enes S., hastanede eczacı olarak görev yapan ve nöbetçi olan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. ile görüşmek için yanına gitti.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ HASTANEDE KOVALADI, KARNINDAN YARALADI

Burada çıkan tartışmanın ardından Y.G.S., kaçmaya çalıştı. Hastanede Y.G.S.'yi kovalayan Enes S.'nin silahı ilk etapta tutukluk yaptı.
Daha sonra ateş alan tabancadan çıkan mermi, Y.G.S.'yi karnından yaraladı. Gözaltına alınan Enes S. tutuklanırken, Y.G.S. tedavisinin ardından taburcu edildi.

DÜŞEN TABANCAYI AYAĞI İLE İTMİŞ

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Enes S.'nin Y.G.S.'yi hastanede kovaladığı, peş peşe tetiğe basmasına rağmen silahın ateş almadığı, ardından kadının vurulduğu anlar yer aldı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde ayrıca koridorda koşan çifti gören bazı güvenlik görevlilerinin panikle uzaklaştığı, daha sonra başka bir güvenlik görevlisinin saldırganı etkisiz hale getirdiği görüldü.

Yine görüntülere göre; bir kadının, Enes S.'nin düşen tabancasını ayağı ile iterek uzaklaştırdığı yer aldı.

(DHA)
